Sete Lagoas: Projeto ACI para Todos tem primeira edição de 2024, nesta segunda (19), com inscrições gratuitas

Começa, nesta segunda-feira (19), mais uma temporada do projeto ACI Para Todos. O evento serve de inspiração e motivação para empreendedores de todos os ramos e idades. A cada edição, dois empresários compartilham trajetórias com desafios e superação até consolidarem os negócios.

Foto: Divulgação/ ACI

Nesta edição os cases de sucesso apresentados serão dos empresários Willian Silva, do Grupo Prolagos e Ézio Marques, empreendedor da Marcenaria São Bento. A participação no evento é gratuita com inscrição pelo link AQUI. As vagas são limitadas.

A Prolagos atua há 30 anos e hoje é referência em produtos médicos e hospitalares. Há mais de 20 anos no mercado, a Marcenaria São Bento oferece soluções para projetos com matéria prima de qualidade e mão de obra qualificada. São serviços em janelas, escadas, alizares, marcos, pergolados, decks, portas comuns e especiais.

Coloque na sua agenda e se inscreva para mais uma edição do ACI Para Todos. É nesta segunda-feira (19), 19h, na sede da ACI, Rua Nicola Lanza, 140.

Com ACI Sete Lagoas - ASCOM