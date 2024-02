Ex-candidata a vereadora é presa por furtar ambulância em Baldim

Uma ex-candidata a vereadora, de 30 anos, foi presa neste fim de semana em Baldim, após furtar uma ambulância do Posto de Saúde Municipal.

Foto: Divulgação/ PMMG

Segundo informações da Polícia Militar, a mulher, identificada como Thais, foi localizada após rastreamento do veículo, que contou com o apoio da guarnição de Jequitibá. Ela foi encontrada na estrada da zona rural entre os povoados de Cuia e Mucambo.

Os policiais realizaram o cerco à ambulância e deram ordem de parada à autora, que não apresentou resistência. A ambulância foi removida para o pátio da Prefeitura Municipal.

No momento da prisão, Thais apresentava sinais de embriaguez, como falas desconexas, andar cambaleante, olhos vermelhos e hálito etílico. O teste do bafômetro apontou índice de 1,21 mg/L de álcool no sangue, confirmando a embriaguez.

A autora foi presa e encaminhada ao Pelotão de Baldim e, em seguida, à Polícia Civil de Sete Lagoas, onde responderá pelo crime de furto.

Da redação