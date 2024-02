Mutirão Creche para Todos: Defensoria Pública busca garantir vagas em Sete Lagoas e região; confira

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) está promovendo o Mutirão Creche para Todos em 27 unidades do estado, incluindo Sete Lagoas, Conceição do Mato Dentro e Pedro Leopoldo. A iniciativa visa auxiliar famílias de crianças de 0 a 3 anos que não conseguiram vagas em creches e de 4 a 5 anos que ainda não foram matriculadas na pré-escola.

Imagem: Ilustrativa/ Reprodução

O objetivo do mutirão é alcançar a universalização do acesso à educação infantil no estado, buscando soluções extrajudiciais em parceria com os municípios.

As inscrições para o mutirão vão até 23 de fevereiro e podem ser realizadas de forma presencial na sede da Defensoria Pública em Sete Lagoas, localizada na Rua ua Prof. Tarcyla dos Santos, 66. As inscrições também podem ser feitas nas sedes das Defensorias Públicas de Conceição do Mato Dentro e Pedro Leopoldo.

Documentos necessários:

Certidão de nascimento da criança com CPF;

Cópia da carteira de identidade e do CPF do representante legal;

Comprovante de endereço no município (atualizado com CEP) em nome do requerente ou declaração de residência (obtida no posto de saúde ou CRAS).

Comarcas abrangidas:

Sete Lagoas: Baldim, Cachoeira da Prata, Fortuna de Minas, Funilândia, Inhaúma, Jequitibá e Santana de Pirapama.

Pedro Leopoldo: Confins.

Conceição do Mato Dentro: Congonhas do Norte, Dom Joaquim, Morro do Pilar, Santo Antônio do Rio Abaixo e São Sebastião do Rio Preto.

Djhéssica Monteiro