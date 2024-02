Sete Lagoas: Terça (20) nublada com chuva a qualquer hora; confira a previsão completa

Nesta terça-feira (20), Sete Lagoas amanheceu sob a influência de muitas nuvens, com a previsão de períodos nublados e chuva a qualquer hora ao longo do dia.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br/Djhessica Monteiro

As temperaturas oscilarão entre uma mínima de 21°C e uma máxima de 25°C, com tendência de elevação para a mínima e estabilidade para a máxima. A umidade relativa do ar varia entre 70% e atinge o máximo de 100%.

Pela manhã, a cidade enfrentará muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. O vento soprará com intensidade fraca, predominando a direção N-NW. Durante a tarde, a condição de muitas nuvens e pancadas de chuva persistirá, com trovoadas isoladas e ventos fracos na direção NW-N. Já à noite, a previsão se mantém com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas, enquanto os ventos tenderão a soprar do N-NE com intensidade fraca.

Da redação

Fonte: INMET