Boliviano é assassinado e amigo é baleado em Pedro Leopoldo

Um boliviano de 59 anos foi assassinado a tiros na madrugada de segunda-feira (19), na estrada do Urubu, zona rural de Pedro Leopoldo. Seu amigo, também boliviano, foi baleado e fingiu estar morto para escapar dos criminosos.

Foto: Reprodução/ internet

A patrulha rural chegou ao local após uma denúncia anônima. O sobrevivente, com graves perfurações no corpo, relatou que ele e o amigo foram vítimas de um assalto durante uma viagem de aplicativo. O motorista do veículo teria roubado seus pertences e atirado contra eles.

O corpo da vítima fatal, com sinais de rigidez cadavérica e ferimentos na cabeça, foi encontrado próximo ao local do crime.

Investigação

Segundo o relato do sobrevivente, os dois amigos viajaram de ônibus da Bolívia para São Paulo e se hospedaram por alguns dias. Uma mulher os convidou para ir ao seu sítio em Belo Horizonte, mas durante a viagem de volta à rodoviária da capital mineira, foram surpreendidos pelo assalto.

Levados para a mata, os bolivianos foram roubados e baleados. O sobrevivente fingiu estar morto para escapar e, pela manhã, buscou ajuda na via pública.

A Polícia Civil investiga o caso.

Da redação

Fonte: Por Dentro de Tudo