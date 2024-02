Mais de 200 caixas de cerveja suspeitas de adulteração são apreendidas em MG; destino seria Sete Lagoas e cidades da região

Na tarde desta segunda-feira (19 de fevereiro), uma operação conjunta da Polícia Civil e autoridades fiscais resultou na apreensão de mais de duzentas caixas de cerveja suspeitas de adulteração em uma distribuidora de bebidas localizada em Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Foto: Divulgação / Polícia Civil

A carga, proveniente de Ourinhos, São Paulo, foi interceptada sem nota fiscal, levantando suspeitas sobre sua autenticidade. Segundo informações do delegado Cláudio Freitas, titular da delegacia de Caeté, a ação foi desencadeada após uma denúncia anônima sobre atividades ilícitas relacionadas à sonegação e adulteração de bebidas alcoólicas na distribuidora situada no bairro José Brandão.

"Ao chegarmos ao local, flagramos o descarregamento do produto e procedemos com a apreensão", afirmou o delegado Freitas. As 247 caixas de cerveja seriam comercializadas não apenas em Caeté, mas também em diversas cidades da região, incluindo Congonhas, Contagem, Caeté e Itabirito. Sete Lagoas também estava entre os destinos da bebida suspeita.

A investigação revelou que a cerveja falsificada em Ourinhos era distribuída clandestinamente no interior de São Paulo e em Minas Gerais, onde consumidores relataram sintomas adversos após o consumo, como dores de cabeça e problemas gastrointestinais.

Apesar da apreensão do caminhão que transportava a carga irregular, não houve prisões em flagrante durante a operação. As autoridades optaram por conduzir os envolvidos para prestar depoimento, enquanto amostras da bebida foram coletadas para análise em conjunto com o produtor da marca.

A distribuidora de bebidas, alvo de frequentes reclamações por parte dos consumidores, também enfrentava questões relacionadas a débitos de impostos e licenciamento de veículos.

Diante dos indícios de uma rede de comércio ilegal de bebidas alcoólicas, as autoridades seguem com as investigações para identificar e responsabilizar os envolvidos nesse esquema fraudulento, visando garantir a segurança e a integridade dos consumidores em Minas Gerais e região.

Da redação

Fonte: PCMG