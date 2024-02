Sete Lagoas: Mutirão de limpeza da Prefeitura retira toneladas de entulhos de residência no bairro São Vicente

A acumulação de objetos inúteis e detritos em determinadas residências, que acabam gerando riscos à saúde pública, tem sido alvo de várias denúncias. Partindo desse pressuposto, a Secretaria Municipal de Saúde vem intensificando os mutirões de limpeza em imóveis e fazendo um trabalho de conscientização junto aos acumuladores compulsivos e seus familiares.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

Nesta segunda-feira, 19 de fevereiro, o mutirão de limpeza da Prefeitura identificou um imóvel no bairro São Vicente com toneladas de entulhos e materiais inservíveis. Um verdadeiro criadouro não só para o mosquito, mas também para outras doenças e animais peçonhentos, como escorpiões e caramujo africano. "É importante lembrar que 80% dos focos do mosquito Aedes aegypti são identificados dentro de casas e prédios residenciais. Reforçamos o papel da conscientização e ação da população para combater a disseminação das doenças transmitidas pelo vetor", ressalta o gerente do Centro de Controle de Arboviroses do Município, Adriano Souza. Todo o material foi recolhido do local.

O secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes, convida a população a manter a cidade limpa e cuidar dos espaços públicos. "Avanços importantes foram conquistados, mas ainda há muitos desafios para fazermos de Sete Lagoas uma cidade melhor para se viver. Comece dedicando pelo menos dez minutos por dia para vistoriar o próprio quintal", pede o secretário.

Um dos principais problemas no combate ao mosquito transmissor são os depósitos de lixo irregulares espalhados pelo Município e nas residências e que, devido ao clima quente e com chuvas, facilita a proliferação do Aedes Aegypti. Denúncias de focos devem ser feitas pelo telefone (31) 3771-6532 ou pelo e-mail controledadengue.saude@setelagoas.mg.gov.br.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM