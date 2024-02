Inscritos no Programa Frentes de Trabalho devem apresentar documentação até sexta-feira, dia 23

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social publicou no Diário Oficial do Município da última sexta-feira, 16, o resultado parcial dos classificados para o Programa Emergencial de Auxílio Social (PEAS): Frente de Trabalho e Proteção Social. São 34 convocados na classificação geral e outros três no processo de PCD.

Prefeitura de Sete Lagoas /Ascom

O programa é direcionado a inscritos no CadÚnico que poderão integrar frentes de trabalho para demandas da administração pública como varrição de vias, capina, serviços de jardinagem e manutenção. Os selecionados deverão cumprir uma carga horária diária de 4 horas, terão remuneração proporcional tendo como base o salário mínimo vigente e terão acesso a cursos de capacitação.

A lista traz a classificação geral dos candidatos com a pontuação obtida no processo. Os classificados devem comparecer até a próxima sexta-feira, 23, na Secretaria Municipal de Assistência Social (rua Quintino Bocaúva, 618, Centro).

Na oportunidade, devem apresentar a seguinte documentação: documento oficial com foto, Carteira de Trabalho, comprovante de endereço, folha resumo do Cadastro Único (Emitida no CRAS), certidão de nascimento dos filhos com idade igual ou menor que 14 anos, comprovante de escolaridade e laudo médico, se for o caso.

O resultado final será divulgado no próximo dia 28 e o processo será homologado no dia 6 de março.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom