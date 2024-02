Câmara Municipal de Sete Lagoas realizará o I Seminário 'Ressocializando Pessoas, Resgatando Vidas'

A Câmara Municipal de Sete Lagoas, o Ministério Público de Minas Gerais e o DEPEN - Departamento Penitenciário de MG vão realizar o I Seminário Ressocializando Pessoas, Resgatando Vidas, que explicará sobre a atuação das indústrias, empresas e demais parcerias de trabalho no sistema prisional de Minas Gerais. O seminário, que será no dia 6 de março, às 8h30, no plenário da Câmara Municipal, tem a aprovação da Mesa Diretora.

Foto: Divulgação/ Câmara Municipal de Sete Lagoas - ASCOM

O presidente do Legislativo, vereador Caio Valace, está cumprindo agenda com o promotor Dr. André Luiz Nolli Merrighi em indústrias locais. Na pauta, a mobilização de setores organizados e entidades da sociedade em prol da campanha que vai ajudar ex-detentos a conseguir emprego. Além da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), também foi dia de conhecer e convidar, através do seu diretor Eduardo Ardhu, a Maxion Montich – Chassis e Componentes Automotivos, para participar do seminário. Outras indústrias também serão procuradas.

“É papel da Câmara ouvir a população e construir projetos, sobretudo aqueles que têm uma motivação da responsabilidade social. É preciso envolver todos os atores da sociedade civil na busca de soluções para graves problemas que vivemos, como é o caso do sistema prisional. É uma oportunidade para ressocialização dos presos e também de negócios, uma vez que é extremamente benéfico para as indústrias assumirem esse protagonismo e ter resultados importantes na sequência”, considera Valace.

Para o promotor André Luiz Nolli, a receptividade está sendo muito boa por parte do empresariado. “A questão é nobre e as pessoas estão sendo sensíveis ao tema. Tenho certeza de que vamos conseguir angariar muitos parceiros para participar do evento, que será um sucesso”, avalia.

A população pode participar destas discussões, que estão abertas ao público. A Câmara Municipal fica na rua Domingos Louverture, 335, São Geraldo, atrás do Terminal Rodoviário de Sete Lagoas.

Com Câmara Municipal de Sete Lagoas - ASCOM