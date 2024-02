Como na canção, chove sem parar em Sete Lagoas nesta quarta-feira

'Chove, chuva! Chove sem parar...' - esta música resume bem como será o dia em Sete Lagoas nesta quarta-feira (21). Poético, calmante e algumas vezes até amedrontador, as precipitações estarão presentes até o fim de semana na cidade.

Foto ilustrativa / reprodução: internet

Como dito, "chove chuva" durante todo o dia: ora em pancadas, ora em chuviscos. Durante a tarde e noite, elas poderão ter uma diminuída e até parar, mas, em algumas localidades da cidade continuarão.

A mínima registrada foi de 20ºC e a máxima não passará dos 24ºC.

Para o restante da semana, mais chuva: é previsto que no sábado (24) apareça o sol - as máximas estarão em alta, chegando a 28ºC no domingo (25).

Filipe Felizardo