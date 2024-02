Rodovia 424 é palco de dois acidentes na noite de terça (20); ninguém ficou ferido

A tarde de terça-feira (20) foi marcada por um grande congestionamento na rodovia 424, no km 25. Dois acidentes distintos, envolvendo quatro veículos, causaram lentidão no trânsito e transtornos para os motoristas que trafegavam pela região.

Foto: Reprodução/ Por Dentro de Tudo

No primeiro acidente, um Fiat Argo e um Toyota Etios colidiram na pista. A condutora do Fiat Argo relatou que seguia pela rodovia quando o Toyota Etios, conduzido por um homem, colidiu na traseira de seu veículo. A colisão foi atribuída ao trânsito lento e à pista molhada. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas os danos materiais foram consideráveis. O proprietário do Toyota Etios arcará com os custos do reparo do Fiat Argo.

O segundo acidente envolveu um Hyundai HB20 e um VW Gol. A condutora do Hyundai HB20 contou aos policiais que, ao desviar dos veículos envolvidos no primeiro acidente, acabou colidindo na traseira do VW Gol. O condutor do VW Gol relatou que a colisão foi inesperada. Apesar do susto, não houve vítimas, apenas danos materiais.

As autoridades policiais estiveram presentes no local para registrar os acidentes e realizar a perícia. As causas dos acidentes ainda estão sendo investigadas, mas a pista molhada e o trânsito lento podem ter contribuído para as colisões.

Da redação com Por Dentro de Tudo