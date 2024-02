Castramóvel está no Itapuã II e CCZ continua distribuindo coleiras para combater a leishmaniose em Sete Lagoas

O Castramóvel da Prefeitura de Sete Lagoas está no bairro Itapuã II realizando dezenas de castrações gratuitas de cães e gatos. O veículo fica na Escola Municipal Enízio Antônio Viana (rua Pintassilgo, 1491) onde realizará os procedimentos também nos dias 27 e 28 de fevereiro. Esta é uma política de proteção animal, coordenada pelo Centro de Controle de Zoonoses, que gera diversos benefícios.

Foto: Divulgação / Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

O Castramóvel atende famílias de baixa renda. Portanto, é preciso apresentar, além de documento de identidade e comprovante de endereço, o comprovante de renda de no máximo dois salários mínimos. Nos últimos anos, foram mais de 9 mil animais castrados no veículo e também na sede do CCZ quando as solicitações são agendadas a partir do dia 15 de todo mês pelo link: https://zoonoses.setelagoas.mg.gov.br/cadastro.php

Este projeto da Prefeitura gera vários benefícios para animais e saúde pública. “A castração evita a proliferação e, consequentemente, reduz o abandono, garante mais longevidade aos animais que não terão vários problemas de saúde. Além disso, o controle populacional diminui as ocorrências de zoonoses no município”, esclarece Patrícia Silveira, médica veterinária e coordenadora do CCZ.

O projeto oferece a cirurgia, mas também possuiu profissionais que analisam os animais, orientam antes do procedimento e dão assistência aos tutores sobre o pós-operatório. “Detalhamos cada fase e alertamos sobre cuidados fundamentais após a operação para que o processo seja efetivamente de qualidade. As orientações são destacadas no verso da receita de medicamentos e, em caso de dúvidas, todos podem entrar e contado com o CCZ”, explica Adriana Menezes Rezende Melgaço, médica veterinária do CCZ.

Próximo bairro

De acordo com o calendário do Castramóvel para 2024, o próximo bairro a receber o serviço será no Orozimbo Macedo nos dias 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 e 27 de março em local ainda ser definido. São entregues 30 senhas, às 7h, assim, é preciso chegar cedo para garantir a vaga.

Coleira Scalibor

Bem próximo do bairro Itapuã II, no bairro Del Rei, outra equipe do CCZ está atuando em outra frente. As técnicas vão de casa a casa realizando testes e colocam, também de maneira gratuita, coleiras Scalibor nos animais. Uma garantia de proteção contra a leishmaniose. “A meta é colocar 7 mil coleiras e já chegamos a aproximadamente 5 mil. Os bairros escolhidos para esta ação, em parceria com o Ministério da Saúde, são definidos por critérios epidemiológicos. Contamos com o apoio da população para ter sucesso neste projeto que, certamente, diminuirá os índices da doença”, explica Patrícia Silveira.

São atendidos os bairros Itapuã II, Anchieta, Brasília, Del Rey, Orozimbo Macedo, Jardim dos Pequis e Belo Vale I e II. A coleira é repelente e também inseticida, então, o cão que usa a Scalibor está cerca de 90% protegido.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM