Mais chuva para Sete Lagoas nesta quinta-feira; confira previsão

'Não para de chover...' Aquela canção sertaneja faz juz ao que a previsão do tempo aponta para Sete Lagoas nesta quinta-feira (22): muitas precipitações ao longo do dia, com temperatura amena.

Foto: Filipe Felizardo

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet): as chuvas estarão presentes durante todo o dia, em forma de pancadas, ou em chuviscos. É possível ter trovoadas em regiões isoladas da cidade.

A temperatura mínima em Sete Lagoas foi de 20ºC e a máxima será de 24ºC.

E o final de semana?

Chuva até domingo (25), mas a partir de sexta-feira (23) o volume das precipitações irão cair, e com a temperatura máxima em alta: de 26ºC na sexta para 28ºC no domingo.

Filipe Felizardo