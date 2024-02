Reportagem mostra pesquisa sobre o atendimento comercial em Sete Lagoas e como aprimorá-lo

Uma pesquisa feita entre os dias 15 e 16 de janeiro desse ano em nosso Instagram, mostrou que a maioria dos participante não está satisfeita com a qualidade do atendimento no comércio de Sete Lagoas. Dos 525 votos, 7% consideram o atendimento ótimo, 26% bom, 35% ruim e 32% péssimo. Para saber possíveis causas dessa avaliação e o que lojistas e vendedores podem fazer para melhorar o atendimento, nossa reportagem entrevistou representantes da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Sete Lagoas (CDL).

Foto: SeteLagoas.com.br / Reprodução

Thaynara Santos, supervisora admnistrativa da CDL conta que uma queixa comum dos clientes é a sensação de abandono durante o momento da compra: "Você chega na loja e tem que esperar ele te notar para ter o atendimento. A atenção de acolher o cliente quando ele chega é muito importante".

Para Vanessa Miranda, gerente executiva da CDL, é fundamental que os clientes repassem para as empresas suas avaliações acerca do atendimento. "Eu falo que quando a gente reclama, é porque quer continuar sendo cliente. Tem que ter uma comunicação clara passando para a empresa qual foi a experiência negativa", pontua Vanessa Miranda. Ela ressalta também que as empresas precisam absorver tal avaliação e saber trabalhar internamente em que melhorar.

Outras medidas levantadas pela CDL são o alinhamento entre gestores e colaboradores perante a cultura da empresa e o investimento em capacitações. É preciso que todos conheçam a missão, valores e objetivos do local de trabalho e que também busquem - tanto líderes quanto vendendores da linha de frente - conteúdos voltados ao processo de venda.

A CDL oferece ao longo do ano vários cursos de capacitação para esse tipo de público. As divulgações podem sem acompanhadas na rede social da instituição (Instagram @cdlsetelagoas) e também consultadas diretamente através do telefone (31) 3779 8800. A CDL fica na Avenida Getúlio Vargas (orla da Lagoa Paulino), Centro, nº 111, 3º andar.

Confira a reportagem completa:

Da Redação, Vinícius Oliveira