Prefeitura de Sete Lagoas mantém plantão em unidades básicas de saúde e farmácias municipais

A Prefeitura e Sete Lagoas vai manter o os plantões especiais em unidades de saúde para atender casos suspeitos de Dengue, Chikungunya e Zika. A estratégia é direcionada principalmente para os bairros com maior incidência de focos do Aedes aegypti, mosquito transmissor dessas doenças. A estratégia também é aplicada em três farmácias municipais.

Prefeitura de Sete Lagoas /Ascom

Neste sábado, 24 de fevereiro, serão quatro unidades atendendo de 8h às 16h. Já entre os dias 26 de fevereiro (segunda-feira) e 1º de março (sexta-feira) nove unidades de saúde ficam abertas até às 20 horas. As farmácias terão plantão neste sábado, 24, de 7h às 16h.

É importante ressaltar que todas as Estratégias de Saúde da Família (ESFs) do município estão preparadas para o atendimento de casos suspeitos dessas doenças de 7h às 16h. Porém, as unidades específicas do plantão estão estendendo o horário oferecer maior apoio assistencial aos usuário neste período de epidemia.

Cuidados básicos podem ajudar no combate à dengue e de outras doenças causadas pelo mosquito Aedes Aegypti (vetor responsável pela transmissão das doenças). Verificar se a caixa d’água está bem tampada, deixar as lixeiras bem tampadas, colocar areia nos pratos de plantas, recolher e acondicionar o lixo do quintal, limpar as calhas, cobrir piscinas, tapar os ralos e baixar as tampas dos vasos sanitários, limpar a bandeja externa da geladeira estão entre eles.



PLANTÃO – SÁBADO, DIA 24 - 8h às 16h

Centro de Saúde Várzea- 3774-6464

Rua Manoel Corrêa da Cunha, 267

ESF CDI I- 3773-4114

Rua Expedicionário Leofredo Gaspar, 534

UBS Nossa Senhora das Graças - 3775-2925/3776-7828

Rua Felipe Dos Santos, 1331

UBS Luxemburgo - 3776-8394

Rua Itambacuri, 182



PLANTÃO – 26/02 a 1º/03 – Até às 20h

ESF CDI I- 3773-4114

Rua Expedicionário Leofredo Gaspar, 534

ESF Alvorada- 3772-2193

Rua Mario Reis, 84

Centro de Saúde Várzea- 3774-6464

Rua Manoel Corrêa da Cunha, 267

ESF São Geraldo- 3776-7881

Rua Joaquim Murtinho, 109

UBS Luxemburgo - 3776-8394

Rua Itambacuri, 182

UBS Belo Vale - 3771-9831

Rua Oscar Padilha, 625

UBS Orozimbo Macedo - 3772-3265

Rua Cuba, 524

UBS Nossa Senhora das Graças - 3775-2925/3776-7828

Rua Felipe Dos Santos, 1331

UBS Cidade de Deus - 3773-5132

Rua Prefeito Euro Andrade, 41

FARMÁCIAS - 24/02 – 7h às 16h

ESF CDI I- 3773-4114

Rua Expedicionário Leofredo Gaspar, 534

UBS Luxemburgo - 3776-8394

Rua Itambacuri, 182

UBS Nossa Senhora das Graças - 3775-2925/3776-7828

Rua Felipe Dos Santos, 1331

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom