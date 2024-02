Prefeitura inicia 2º ciclo do fumacê em 20 bairros e define nova rota de bloqueio do Aedes aegypti

A Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e com apoio do Governo de Minas, iniciou, nesta quarta-feira, 21, o segundo ciclo de aplicação de inseticida com veículos fumacê em bairro da região leste. Para garantir o efeito desejado é preciso a execução de três ciclos nas rotas que, no momento, já atingiram mais de 80 bairros. Além disso, também foi definida a nova rota bloqueio do Aedes aegypti com apoio da equipe de combate ao pernilongo.

Prefeitura de Sete Lagoas/ Ascom

O fumacê passa em dois turnos, de 5h às 9h e 16h às 21h (veja programação abaixo). A Prefeitura disponibilizou um carro de som que está alertando os moradores, de maneira antecipada, sobre a passagem do veículo. Todos devem ficar atentos às medidas de segurança: abra as portas, janelas e cortinas; retire roupas do varal; tampe vasilhames com alimentos, inclusive, bebedouros para animais, cubra gaiolas de pássaros e, em seguida, troque ração e água; não deixe utensílios de uso doméstico expostos no quintal.

Vale ressaltar que o fumacê não apresenta perigo para a saúde, porque é utilizado com responsabilidade e em intervalos de tempo pré-determinados. Cada ciclo é fechado com três aplicações.

BLOQUEIO

O bloqueio do Aedes aegypti com apoio da equipe de combate ao pernilongo (veja programação abaixo) foi iniciado no dia 19, em regiões de lagoas, córregos e brejos e terá uma nova programação a partir da próxima segunda-feira, 26. Neste caso, a aplicação do inseticida ocorre a partir das 22 horas.

FUMACÊ – 2º CICLO

Quarta-feira, 21

5h às 9h – Jardim dos Pequis, Belo Vale II e Belo Vale I

16h às 21h – Belo Vale I (continuação), Iraque e Orozimbo Macedo

Quinta-feira, 22

5h às 9h – Bernardo Valadares e Verde Vale

16h às 21h –Verde Vale (continuação) e Cidade Nova

Sexta-feira, 23

5h às 9h: Nova Cidade, Glória e Jardim Europa

16h às 21h: Jardim Europa (continuação), Alex Paiva e Funcionários

Sábado, 24

5h às 9h: Esperança e Aeroporto

16h às 21h: Aeroporto (continuação) e Interlagos I

Domingo, 25

5h às 9h: Interlagos II e Luxemburgo

16h às 21h: Luxemburgo, Kwait e São Vicente

BLOQUEIO AEDES AEGYPTI

Lagoas, córregos e brejos – a partir das 22 horas

Segunda-feira, 26

- Av. Perimetral

- Av. Nações Unidas (Jardim Arizona)

- Córrego Iraque

- Córrego Kwait

Terça-feira, 27

- Córrego Tropeiros (JK e Planalto)

- Córrego dos Tropeiros (Manoa e São Francisco)

- Ponte do JK

- Área de mata do bairro Titamar

Quarta-feira, 28

- Lagoa José Félix (New York e Bom Jardim)

- Av. José Sérvulo Soalheiro (Belo Vale, Jd. Europa e Jd. dos Pequis)

- Campo da Portuguesa (Jd. Europa)

- Campo e área de mata (Verde Vale)

Quinta-feira, 29

- Campo e área de mata (Eldorado)

- Av. Marechal Castelo Branco

- Área de mata (Ouro Branco)

- Área de mata (Henrique Nery e Universitário)

Sexta-feira, 1º

- Lagoa do Matadouro (Indústrias, Itapuã I e II)

- Área de mata (Esmeraldas)

- Córrego Prainha (Itapoã)

- Área de mata (Mata Grande)

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom