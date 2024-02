Câmara Municipal promove 1º Seminário da Mulher em Sete Lagoas

A Câmara Municipal de Sete Lagoas realizará nos dias 4 e 5 de março, o 1º Seminário da Mulher Sete-lagoana e Região - Uma discussão sobre Direitos, Cidadania, Avanços e Perspectivas. O evento será conduzido pelo Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) em colaboração com os Conselhos Municipais de Direitos e Polícia Civil.

Foto: Divulgação



O semináriconta com a aprovação da Mesa Diretora, integrada pelos vereadores Caio Valace - Podemos (Presidente), João Evangelista - PSDB (1º vice-presidente), Ismael Soares - PSD (2º vice-presidente), Ivan Luiz- Patriota (1º secretário), e José de Deus – Republicanos (2º secretário).



Segundo adiantou a diretora do CAC, Priscila Horta, o seminário será marcado por painéis e rodas de conversa, segmentados em eixos temáticos que abordarão Direitos, Cidadania, Avanços e Perspectivas da Mulher. “O seminário tem como objetivo apresentar as principais demandas das mulheres e propor soluções para que a sociedade avance rumo à igualdade de gênero”, explicou.



Para o presidente da Câmara, vereador Caio Valace, a instituição cumpre seu papel como espaço de cidadania e diálogo social entre os diversos atores da sociedade. “Devemos trazer para o centro do debate os agentes que influenciam e ajudam a conceber soluções para o avanço do exercício da cidadania. Obviamente, o 1º Seminário da Mulher Sete-lagoana e Região destaca a necessidade de priorizarmos a discussão sobre os direitos das mulheres e como podemos nos tornar uma cidade mais harmoniosa, equilibrada e igualitária”, afirmou.



Segundo Priscila Horta, o evento será aberto aos diversos conselhos de direitos e movimentos sociais organizados voltados para as demandas da mulher. “O Sind-Ute confirmou sua participação no Seminário, o que considero de extrema importância para essa interação”, comentou a diretora do CAC.



O evento contará com a presença de convidadas importantes e abordará a mulher em todos os seus aspectos. A programação completa será divulgada em breve.

Com Câmara Municipal de Sete Lagoas - ASCOM