Em caravana pelo estado, Governo de Minas realiza série de palestras para divulgar rodada do programa Compete Minas

O programa, liderado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, é destinado a empresas e universidades para estimular a inovação no setor produtivo;

ACI / Divulgação

Uma ação do Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG), em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig), o Compete Minas é um programa que visa estimular a inovação e a competitividade no setor produtivo do estado. O programa disponibilizará até R$ 100 milhões ao longo do ano, divididos em três chamadas que beneficiam o setor produtivo.

Para divulgar a iniciativa, ampliar ainda mais a participação dos mineiros nesse programa e alcançar públicos de cidades com potencial de desenvolvimento, uma caravana da Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Subinova) está percorrendo Minas Gerais. O objetivo é apresentar o Compete Minas, esclarecer possíveis dúvidas e divulgar outras oportunidades acerca de ciência, tecnologia e inovação para o setor produtivo e universidades mineiras.

As palestras são voltadas para empresários, independentemente da área de atuação, representantes de Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs), cooperativas e startups, bem como público de universidades e faculdades que têm interesse em inovação.

Compete Minas

As duas primeiras chamadas, referentes às linhas Tríplice Hélice e Empresas, Startups e Cooperativas foram lançadas em janeiro, por meio do site da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig). Ambas somam R$ 80 milhões em investimentos e o envio de propostas para as duas chamadas deve ser feito por meio de formulário eletrônico, disponibilizado no sistema Everest, até o dia 17 de abril de 2024.

A chamada “Tríplice Hélice” é voltada para Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) que desejam realizar projetos de inovação em parceria com empresas. Já a chamada “Empresas” é voltada para organizações tradicionais, de base tecnológica, startups e cooperativas que queiram realizar projetos de inovação de forma autônoma.

Podem participar do programa empresas consideradas micro, pequenas, médias e de grande porte. Na chamada de atração de investimentos, podem participar empresas que atuam em qualquer setor do Brasil e do exterior que tenham interesse em se estabelecer no estado mineiro.

Resultados

Em 2023, o programa teve 49 projetos aprovados no valor de mais de R$ 16 milhões (R$ 11 milhões da Fapemig e mais R$ 5 milhões de contrapartida) na chamada de Empresas e 15 projetos aprovados no valor de mais de R$ 7 milhões (R$ 5,5 milhões da Fapemig e mais R$ 1,5 milhão de contrapartida) na chamada de Tríplice Hélice.

SERVIÇO - Apresentação Compete Minas

(27/02) Segunda-feira - Sete Lagoas - 10h às 12h

Local: Associação Comercial e Industrial - R. Nicola Lanza, 140, Centro.

Da Redação com ACI