Sete Lagoas: prepare o guarda-chuva! Sexta (23) será chuvosa

Sete Lagoas amanhece com previsão de chuva nesta sexta-feira (23), conforme dados fornecidos pelo Tempo Agora. As temperaturas oscilarão entre 20°C e 27°C ao longo do dia, com uma probabilidade de 82% de precipitação.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

Durante a madrugada, os termômetros iniciarão em torno dos 20°C, aumentando para 27°C durante a tarde e permanecendo por volta dos 23°C à noite.

Quanto às condições climáticas, a cidade apresentará umidade relativa do ar variando entre 73% e 100%. Os ventos soprarão em média a 8 km/h, com picos de até 13 km/h previstos para a tarde.

Para os próximos dias, a previsão indica temperaturas estáveis, com mínimas entre 18°C e 20°C e máximas alcançando até 32°C ao longo da próxima semana.

Da redação com INMET