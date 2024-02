Setelagoano ganha mais de 65 mil ao acertar a quina da Mega-Sena

A sorte bateu à porta de cinco mineiros, incluindo um sortudo de Sete Lagoas, no concurso 2691 da Mega-Sena, realizado na noite de quinta-feira (22). As apostas, todas simples e com custo de R$ 5, acertaram a quina e faturaram R$ 65.378,35 cada, por pouco não levando o prêmio principal de R$ 97 milhões.

Foto: Reprodução/ internet

As seis dezenas sorteadas foram: 13 - 15 - 28 - 37 - 40 - 57.

Os sortudos mineiros residem em Belo Horizonte (aposta on-line), Vespasiano, Pedrinópolis, Sete Lagoas e Governador Valadares.

O próximo concurso da Mega-Sena, neste sábado (24), promete ser ainda mais emocionante, com um prêmio acumulado de R$ 110 milhões, o maior do ano até agora. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas ou nos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal.

Da redação