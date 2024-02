Passando a Limpo: Fabrício Nascimento e o trabalho da Codesel em tempos de combate à dengue, chikungunya e zika

Nesta sexta-feira (23/02) o convidado do Programa Passando a Limpo foi o presidente da Companhia de Desenvolvimento de Sete Lagoas (Codesel), Fabrício Nascimento. A Companhia atua junto com secretarias municipais como da Saúde e Meio Ambiente nesse período crítico de recorde no número de casos de dengue e chicungunya, organizando principalmente campanha de limpeza nos espaços urbanos. Essa foi a pauta principal do programa, além de terem abordado também o contexto político no ano eleitoral de 2024.

Álvaro Vilaça, Fabrício Nascimento e Wagner Oliveira. Foto: Alan Junio.

Fabrício Nascimento é ex-presidente da câmara municipal, tendo ocupado o cargo por dois mandatos, além de ter sido ex-presidente da comissão de legislação e justiça. Nascimento também tem experiência como ex-secretário municipal de desenvolvimento econômico, turismo, meio ambiente e agricultura. Atualmente, além de presidir a Codesel, é formado em administração de empresas, possui pós-graduação em logística e está cursando pós-graduação em gestão de pessoas.

Ele revelou que semanalmente um comitê formado pelo prefeito, secretarias de Saúde, Meio Ambiente, Codesel, entre outros se reúne para avaliar as medidas de limpeza urbana e combate à endemia causada pelas arboviroses. Nessas reuniões, o dado que mais tem chocado os participantes é o de que 80% dos focos do Aedes aegypti em Sete Lagoas estão dento das residências.

Essa estatística só reforça, segundo Fabrício, a obrigação dos proprietários de eliminarem os focos de reprodução do mosquito dentro dos seus imóveis. Para ele, por mais que o poder público se mobilize como está fazendo, é humanamente e logisticamente impossível que tome conta da limpeza de todas as casas, prédios, lotes e espaços privados da cidade.

Fabrício Nascimento destaca que, em Sete Lagoas, muitas pessoas ainda têm hábito de fazer descartes em áreas públicas como praças e canteiros centrais de ruas e avenidas. Ele conta que é comum os colaboradores da Codesel limparem determinado local desse tipo, e no dia seguinte o mesmo estar entulhado de materiais.

Uma dificuldade em especial enfrentada pelas equipes de limpeza e agentes de combate a endemias diz respeito a pessoas acumuladoras. Assim como em qualquer residência, o proprietário precisa autorizar a entrada dos agentes. Porém, os acumuladores apresentam, de acordo com Fabrício Nascimento, uma resistência maior à liberação de acesso e nos casos mais graves a limpeza precisa ser solicitada por meios judiciais.

Fabrício Nascimento revelou também que já existem conversas junto ao legislativo e executivo municipais para aumentar as penalidades para proprietários de imóveis que não realizam as limpezas necessárias.

O presidente da Codesel reforça que, identificada uma necessidade de limpeza em lotes, imóveis fechados ou áreas públicas, que a população denuncie através dos contatos (31) 3771 6532, 160 (Disque Dengue) ou controledadengue.saude@setelagoas.mg.gov.br. O comitê de enfrentamento avalia as demandas e elenca as limpezas a partir das áreas prioritárias em termos do número de casos de pessoas doentes.

Outro assunto também abordado no programa foi o cenário político em ano eleitoral. Fabrício Nascimento faz parte do grupo político de situação do atual prefeito Duílio de Castro e afirmou que por enquanto não é pré-candidato a prefeito ou vereador. Mas colocou seu nome à disposição caso o grupo entenda que ele pode compor alguma chapa.

Reveja o Passando a Limpo na íntegra:



Da Redação, Vinícius Oliveira