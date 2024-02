Quantas casas em Sete Lagoas têm banheiro, água canalizada, coleta de esgoto e de lixo? Censo do IBGE responde

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta sexta (23) novos dados do Censo 2022 que revelam como é o acesso ao saneamento básico e à coleta de lixo nos municípios do Brasil. Em Sete Lagoas existem quase 82 mil domicílios particulares com ocupação permanente, dos quais mais de 94% possuem rede de esgoto, 97% têm água encanada e 98% são atendidos pelo serviço de coleta de lixo.

Foto: Alan Junio.

Para a análise, foram considerados apenas os imóveis particulares e permanentes ocupados que em Sete Lagoas são 81.943 com média de 2,76 moradores por domicílio. Ou seja, casas desocupadas, improvisadas ou presídios, hotéis, pensões, asilos ou orfanatos não entram na conta.

Esses 81.943 domicílios em Sete Lagoas foram classificados em:

Casa: 73.655

Apartamento: 7.623

Casa de vila ou condomínio: 515

Cortiço: 138

Estrutura degradada ou inacabada: 12

Quanto às estatísticas sobre saneamento básico e coleta de lixo nos domicílios setelagoanos, tem-se o seguintes números:

Conexão à rede de esgoto: 94,65% (77.560)

Abastecimento de água pela rede geral: 97,57% (79.949)

Banheiro de uso exclusivo: 99,83% (81.807)

Coleta de lixo: 98,90% (81.039)

Outros dados divulgados hoje mostram também a quantidade de banheiros em cada domicílio da cidade:

1 banheiro: 64,61% (52.942)

2 banheiros: 26,64% (21.827)

3 banheiros: 6,74% (5.521)

4 ou mais banheiros: 1,85% (1.517)

Nenhum: 0,17% (136)

O Censo IBGE já havia divulgado que a população de Sete Lagoas é de 227.397 pessoas, além dos tipos de domicílio pela cidade e autodeclarações sobre cor e raça.

Saneamento básico pelo Brasil

De acordo com o Censo 2022, mesmo os indicadores tendo melhorado nos últimos dez anos, 49 milhões de pessoas ainda vivem em residências sem acesso adequado a esgoto, 24% do total de habitantes. 6 milhões de pessoas também vivem em endereços sem abastecimento de água adequado (3%) e outros 18 milhões não têm coleta de lixo (9%).

Da Redação, Vinícius Oliveira