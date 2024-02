Educação Municipal de Sete Lagoas capacita servidores por meio do projeto Formações em Serviço

Construir caminhos para uma educação interdimensional é o propósito da educação municipal de Sete Lagoas. A Secretária Municipal de Educação, dando continuidade ao processo de formação dos profissionais iniciado em 1º de fevereiro por meio do Seminário Conhecer para Incluir, realizou nos dias 19, 20, 21 e 22 de dezembro as formações em serviço para auxiliares de secretaria, psicólogos, assistentes sociais e cantineiras da rede.

ASCOM /Prefeitura de Sete Lagoas

O objetivo das formações em serviço, segundo a secretária municipal de Educação, Roselene Teixeira, é acolher os profissionais, trabalhar as competências socioemocionais e orientações técnicas de acordo com as atribuições de cada cargo. "As formações permitem uma integração entre os profissionais, uma vez que estão participando os servidores efetivados no recente concurso público realizado no ano passado e os que já atuam na rede", afirma.

Fazem parte dessa etapa de formação os auxiliares de secretaria, psicólogos, assistente social e cantineiras. As formações são realizadas com apoio de parceiros, como a rede de ensino Grau Técnico de Sete Lagoas (rua Doutor Pena, 213), que disponibilizou salas para apresentação teórica e laboratório de informática para ministração prática na formação de auxiliar de secretaria.

No auditório da Casa da Cultura ocorreu, concomitante com a formação de auxiliares de secretaria e psicossocial, a formação para todas as cantineiras da rede municipal de educação. A organização e aplicação da formação foi realizada pela equipe de Nutrição do Núcleo de Apoio à Alimentação Escolar da Secretaria, contando com o apoio da Gerência de Equipe Pedagógica e da estagiária em Psicologia Carla Alves.

Na sequência do planejamento de formações estão previstas as formações para pedagogos, cuidadores infantis, assistentes de turno e gestores, além das formações continuadas para os professores, como por exemplo a Rede Nacional de Articulação de Gestão, Formação e Mobilização (Renalfa).

Da Redação com ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas