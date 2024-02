Clínicas de Saúde da Una Sete Lagoas retornam com atendimento gratuito à comunidade

Após período das férias escolares, as Clínicas de Saúde da Faculdade Una Sete Lagoas voltam com os atendimentos à população. As vagas disponíveis são nas áreas da Fisioterapia, Psicologia, Nutrição e Odontologia e não pedem encaminhamento médico.

Clínica de Fisioterapia e de Odontologia da Una Sete Lagoas. Foto: Una / Divulgação.

“Em todas as clínicas, o primeiro contato é triagem ou avaliação, sendo assim, não é exigido encaminhamento e todos os atendimentos são gratuitos”, reforça a integrante da equipe de atendimento das Clínicas de Saúde da Una, Suélen Larissa. Há algumas vagas inclusive no horário noturno e aos sábados, o que facilita o acesso para aqueles que trabalham ou estudam no horário comercial.

Porém, alguns atendimentos possuem restrições de idade: na Clínica de Odontologia, a idade mínima para se inscrever é de 16 anos; na de Nutrição, a idade mínima é de 10 anos. Já as clínicas de Fisioterapia e de Psicologia não possuem idade mínima ou máxima estipulada.

Os atendimentos são feitos por alunos nos últimos períodos e com acompanhamento total de professores das disciplinas e preceptores - professores que ficam exclusivamente nas Clínicas -.

Os agendamentos são feitos somente por WhatsApp, através do número (31) 9 8715-0654. Atualmente, apenas as vagas para a Nutrição possuem marcação. Para as demais clínicas, os interessados podem se inscrever normalmente, mas, entram em uma pequena lista de espera. Quando surgir a vaga, a equipe de atendimento entra em contato.

Retorno do atendimento nas Clínicas de Saúde da Una Sete Lagoas

Custo: Gratuito

Gratuito Agendamento: Apenas pelo WhatsApp: (31) 9 8715-0654

Apenas pelo WhatsApp: (31) 9 8715-0654 Dias e horários:

Fisioterapia: segunda à sexta-feira, de 14h às 22h; e sábados, de 8h às 14h.

Odontologia: segunda (15h às 18h); terça (13h às 19h); quarta (15h às 22h); e nas quintas e sextas-feiras (13h às 22h)

Psicologia: horários agendados de acordo com estagiários em atendimento.

Nutrição: horários agendados de acordo com estagiários em atendimento.

Da Redação com Assessoria de Imprensa - Una Sete Lagoas