Prefeitura de Sete Lagoas entrega nova frota de veículos e armamento para a Guarda Municipal

A Guarda Civil Municipal (GCM) mudou de patamar na atua gestão da Prefeitura de Sete Lagoas. Nova sede, estrutura fortalecida, capacitação, armamento e modernas viaturas simbolizam muito bem esta realidade. E, nesta sexta-feira, 23 de fevereiro, a corporação celebrou mais conquistas ao receber cinco veículos de alta capacidade operacional, armamento e outros equipamentos para fortalecer este importante braço da segurança pública.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

Os veículos da marca Creta (Hyundai) foram entregues na porta da Prefeitura em solenidade que contou com a participação do prefeito Duílio de Castro, vice-prefeito Dr. Euro de Andrade, vereadores João Evangelista, Ivan Luiz, Ismael Soares e Eraldo da Saúde, secretários e servidores municipais. “Estamos aumentando cada vez mais a capacidade de atuação de nossa Guarda Municipal. Investimento para proteger os próprios agentes e o cidadão de bem. Não existe segurança pública sem investimento e a integração das forças de segurança garantiram índices altamente positivos para nossa cidade”, comentou Duílio de Castro. “É projeto é diferenciado e grande alcance para a cidade”, completou o Dr. Euro de Andrade.

Os veículos já foram integrados a Guarda Municipal e também apresentados de maneira simbólica pelas ruas da região central, na manhã desta sexta-feira, 23 de fevereiro. Um fortalecimento que motiva e deixa a sensação de gratidão. “Este é um feito inédito. Antes desta administração, não tínhamos um veículo digno para patrulhamento, armamento e demais instrumentos para operações. Agora, podemos ficar mais próximo do cidadão e garantir proteção e sensação de segurança. Agradecemos pela confiança e vamos retribuir com dedicação e eficiência”, destacou Sérgio Andrade, comandante da Guarda Civil Municipal.

Parte do efetivo da Guarda Municipal acompanhou a entrega simbólica, mas a certeza do aumento da capacidade de atuação é de toda corporação. Um investimento que reflete diretamente do bem-estar do cidadão. “Com estes novos equipamentos e viaturas, atuaremos com mais qualidade em toda zona urbana e comunidades rurais. Não temos dúvida que a maior beneficiada será a população”, definiu o Diones Abreu, coordenador da GCM.

A Guarda Municipal participou de um intenso período de treinamento para efetivar o direito de usar armamento a partir de 2021. Agora, uma segunda fase de investimento garante novos equipamentos para a atuação ostensiva em diversos níveis. “São mais 20 pistolas calibre 380 TH (Taurus) e sprays de pimenta para atuação individual e também em locais de grande aglomeração de pessoas”, explicou Marcelo Wilke, coordenador da Armaria / Intendência Bélica da GCM.

A Guarda Municipal de Sete Lagoas pode ser acionada pelo telefone 153.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM