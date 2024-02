Chuva deve continuar em Sete Lagoas neste fim de semana? Confira a previsão completa

Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o tempo promete dar uma trégua em Sete Lagoas nos próximos dias. Para o sábado, a previsão é de sol com aumento de nuvens pela manhã, seguido de pancadas de chuva à tarde e à noite. Já no domingo, a previsão indica sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva.

Foto: Alan Junio/SeteLagoas.com.br

No sábado (24), a temperatura mínima esperada é de 20°C, com tendência estável, enquanto a máxima pode chegar a 29°C, com tendência de elevação. A umidade relativa do ar varia de 60% a 100%. Durante a manhã, muitas nuvens devem predominar, com ventos fracos soprando predominantemente do leste-nordeste. À tarde e à noite, a expectativa é de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, com os ventos soprando do leste-sudeste.

Já no domingo (25), a temperatura mínima esperada é de 19°C, com tendência estável, enquanto a máxima pode atingir os 30°C, com ligeira elevação. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 100%. Durante a manhã, o céu deve permanecer encoberto, com ventos fracos soprando do leste-sudeste. À tarde e à noite, a previsão é de céu claro, com ventos fracos também soprando do leste-sudeste.

Da redação com INMET