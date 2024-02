Sete Lagoas tem 'Dia D de combate ao Aedes' neste sábado, 24

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio do Centro de Controle das Arboviroses da Secretária Municipal de Saúde - realiza neste sábado, 24 de fevereiro, de 08h às 14h, no Terminal Urbano, mais um Dia D em conformidade com o dia nacional de combate ao mosquito causador da dengue. O principal objetivo é conscientizar a população sobre a importância de eliminar os focos de reprodução do Aedes aegypti. A ação é uma parceria entre Prefeitura, Governo do Estado, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Hemominas.

Imagem: Prefeitura de Sete Lagoas

"Entre as atividades programadas, estão Blitz Educativa e panfletagem nos semáforos da Avenida Múcio José Reis, em frente às Lojas Rede, e na rua Doutor Avelar, além de stand com orientações sobre os cuidados a serem tomados contra o Aedes, sugestões e reclamações, bem como a fixação de faixas e cartazes na grade do Terminal Urbano", conta Adriano Souza, do Centro de Controle das Arboviroses da Secretaria Municipal de Saúde.

Mutirão de limpeza

Além das ações de conscientização no Terminal Urbano, uma verdadeira força tarefa está sendo montada para este sábado. Várias equipes da Saúde envolvendo agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias, servidores da Codesel e Guarda Municipal estão envolvidos em mutirões de limpeza durante todo o dia nos seguintes bairros: São Francisco, Nossa Senhora das Graças, Recanto da Serra, Santa Luzia, Eldorado, Universitário, Santo Antônio, São Geraldo, Itapuã I, Itapuã II, Vila Brasil, Fátima, Boa Vista, Brejinho, Jardim dos Pequis, Kuwait, Canadá, Monte Carlo, CDI, Golden Ville, Jardim Primavera II e Ondina Vasconcelos.

Saiba como evitar a proliferação do mosquito da dengue:

- Qualquer local que possa juntar água limpa e parada é um foco do Aedes Aegypti: pratos de vasos de plantas, caixas d’água mal tampadas, latas, garrafas, plásticos, cacos, pneus, piscinas sem tratamento da água, calhas, etc.

- O perigo maior é em casa. Calcula-se que 90% dos focos do mosquito sejam domésticos. Velas de citronela ou andiroba e repelentes são paliativos: não eliminam o mosquito, apenas o mantêm distante por algum tempo. As velas têm raio de alcance restrito. Os repelentes possuem duração de proteção limitada.

- Coloque areia no prato das plantas ou troque a água uma vez por semana. Mas não basta esvaziar o recipiente. É preciso esfregá-lo para retirar os ovos do mosquito depositados na superfície da parede interna, pouco acima do nível da água. O mesmo vale para qualquer recipiente com água.

- Pneus velhos devem ser furados e guardados com cobertura ou recolhidos pela limpeza pública. Garrafas pet e outros recipientes vazios também devem ser entregues à limpeza pública. Vasos e baldes vazios devem ser colocados de boca para baixo. Limpe diariamente as cubas de bebedouros de água mineral e de água comum. Seque as áreas que acumulem águas de chuva. Tampe as caixas d’água.

- Em caso de lotes vagos ou residências vizinhas com suspeita de criadouros, disque 3771-6532 e denuncie de forma anônima.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas