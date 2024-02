Garota cai pela segunda vez de parapente em Sete Lagoas

Dafiny, de 15 anos, que já havia se envolvido em um acidente de parapente na Serra Santa Helena no dia 2 de fevereiro, voltou a sofrer um novo acidente com o equipamento no último sábado (24).

Foto: Ilustrativa

Dessa vez, o salto foi realizado com o piloto Sérgio, diferente do primeiro acidente, que teve Gilbertão como piloto. De acordo com boletim de ocorrência da Polícia Militar, os dois caíram de uma altura de cinco metros, logo quando estavam a alçar voo, em um talude utilizado para rampa na Serra Santa Helena.

Para a TV Record, a mãe de Dafiny, Karine Carmo, relatou que a queda aconteceu antes mesmo dos dois conseguirem voar de fato: “Já estava tudo montado e eles estavam com o parapente já aberto no chão. Veio o vento e os girou. Eles caíram a, no máximo, um metro e meio de altura”, afirma.

Tanto Dafiny quanto Sérgio deram entrada no Hospital Municipal de Sete Lagoas. O piloto sofreu múltiplas fraturas nas costelas e segue internado. Já a adolescente teve uma lesão, mas foi liberada no sábado e passará por uma cirurgia na próxima semana.

Acusações de fake news

No domingo (25), Karine Carmo publicou nas redes sociais um vídeo onde acusa um vereador de Sete Lagoas de promover fake news sobre o fato ocorrido. A mãe da adolescente aponta ela estava ilesa e que o mesmo não teria de fato apurado sobre o real acontecido. O edil, também nas redes sociais, afirmou que "não tinha controle das informações que saíam do Hospital Municipal", sendo que, de acordo com a assessoria da Prefeitura Municipal, as informações sobre o estado de saúde de Dafiny e Sérgio saíram de forma extra-oficial.

Atuallização às 6h52 - 26 de fevereiro

Da redação