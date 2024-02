Mãe de garota que caiu de parapente em Sete Lagoas acusa vereador de fake em postagens na rede social

A mãe de uma garota de 13 anos que sofreu um novo acidente de parapente em Sete Lagoas fez um vídeo nas redes sociais em tom de revolta por postagens e comentários feitos na internet.

Foto: Reprodução/ Internet

O vídeo foi divulgado neste domingo (25). Karine Carmo, que na imagem está com a garota, visivelmente abalada, relata que um famoso perfil de informações no Instagram, ligado a um vereador de Sete Lagoas, fez uma fake news sobre o ocorrido. “Ela está abalada por sua postagem. Pega sua postagem e olha os comentários. Tá aqui a menina, ilesa”, afirma a mãe.

Ademais, a mãe da garota aponta que irá procurar a justiça por conta do fato: “Nós vamos nos encontrar nos tribunais, tá bom? Para nunca mais fazer isso com alguém”, desabafa. “Você está desestabilizando uma adolescente de 13 anos por comentário infeliz”, completa, apontando que o perfil do vereador não teria apurado a informação sobre o ocorrido.

Em uma outra página de Instagram, o vereador afirmou que “não possuía controle” das informações divulgadas pelo Hospital Municipal de Sete Lagoas, e apontou que postagem foi retirada da rede social noticiosa.

O SeteLagoas.com.br procurou a assessoria de comunicação da Prefeitura de Sete Lagoas, responsável também por informações ligadas ao Hospital Municipal. Por ética médica, o centro de saúde não pode repassar informações sobre o estado de pacientes ingressados por lá, e se o faz, é feito após liberação dos familiares. A assessoria apontou que a informação publicada pelo vereador teria vindo de forma extra-oficial.

A reportagem está em contato com os responsáveis da adolescente para informações. Em caso de resposta, a matéria será atualizada.

Da redação