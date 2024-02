Segunda de calor sem chuvas em Sete Lagoas; confira previsão do tempo

Dia de forte calor em Sete Lagoas nesta segunda-feira (26): o sol irá brilhar forte durante boa parte da jornada, sem precipitações e com nuvens aparendo no céu. Confira na previsão do tempo.

Foto ilustrativa / reprodução: internet

A nebulosidade da madrugada irá se dissipar nas primeiras horas da manhã, e com isso, a temperatura irá subindo. À tarde, o céu terá mais nuvens, mas, não haverá chuva.

Segundo o Climatempo, a temperatura mínima foi de 19ºC e a máxima será de 34ºC.

Durante a semana, a tendência é de calor sem nenhuma precipitação: as temperaturas chegarão aos 35ºC de máxima na terça-feira (27) e na quinta, dia bissexto (29), poderemos chegar a 37ºC.

Da redação com Climatempo