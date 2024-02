Com presença da Câmara de Sete Lagoas, Embrapa comemora 50 anos com homenagem na Assembleia Legislativa

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) recebeu na sexta-feira (23/02) uma homenagem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) pela passagem dos seus 50 anos. A Sessão Solene foi realizada no Plenário Juscelino Kubitschek, da ALMG, em Belo Horizonte-MG e contou com as presenças do presidente da Câmara, Caio Valace (Podemos) e da vereadora Heloísa Frois (Cidadania).

Câmara Municipal de Sete Lagoas

O lema das comemorações do cinquentenário da empresa chamou a atenção para o futuro e para a busca contínua por inovação: "Seu futuro inspira a nossa ciência".

O agraciamento se deu por iniciativa dos deputados Antônio Carlos Arantes e Douglas Melo. O evento contou com a presença de representantes da Embrapa de Minas Gerais e de outros Estados, além de empresas parceiras públicas e privadas.

As comemorações alusivas ao cinquentenário da Embrapa acontecem até o mês de abril de 2024. “Ao longo de décadas, os avanços da ciência e da pesquisa, em diversas parcerias, vêm contribuindo para dar suporte ao progresso e ao desenvolvimento mineiro”, pontua Frederico Durães, chefe-geral da Embrapa Milho e Sorgo.

Reconhecimento

A Câmara Municipal reconhece a importância da Embrapa para o desenvolvimento de Sete Lagoas e região. “Temos que relembrar aqui a presença do ex-ministro Alysson Paolinelli, a fonte inspiradora para a criação da Embrapa no Brasil, e lembrar também do deputado Renato Azeredo, o responsável por levar a Embrapa para Sete Lagoas. Estou buscando aqui rememorar as grandes contribuições que estas pessoas deram tanto para o país. A Embrapa contribui de sobremaneira para o nosso desenvolvimento científico no cultivo de milho e sorgo. Porém, mais do que isso, desenvolve projetos importantes que contribuem com o meio ambiente e a agricultura de forma geral. Ela estar em Sete Lagoas tem um peso muito significativo, já que na cidade está uma das melhores unidades do Brasil”, afirma Caio Valace.

A vereadora Heloísa Frois também participou da homenagem: “eu quero ressaltar todo o avanço que Sete Lagoas teve a partir da implementação da Embrapa Milho e Sorgo em nosso município. As transferências de informação, de tecnologia produzidas em nossa cidade já extrapolaram as barreiras de nosso país. Já tem tecnologia sendo exportada devido à excelência dos trabalhos que os embrapeanos fazem em nossa cidade”, destaca a vereadora.

O deputado Douglas Melo comentou a homenagem à Embrapa: "É uma honra para nós, mineiros, ter em Sete Lagoas e em Juiz de Fora dois dos maiores polos da Embrapa que capacitam inúmeros pesquisadores anualmente, sendo grandes responsáveis pelo desenvolvimento de notórios profissionais da agropecuária no Brasil. Reflexo disso é a consolidação da hegemonia do Brasil como grande exportador de produtos agrícolas, ocupando a quinta posição no ranking global, tendo Minas Gerais como um dos grandes protagonistas desta produtividade", afirmou o parlamentar.

Trabalho de excelência

A empresa também investe na capacitação de pesquisadores e ajudou a consolidar o país como grande exportador de produtos agrícolas. Minas Gerais também tem a agropecuária como uma das principais atividades econômicas. Só em 2022, o setor gerou R$ 205 bilhões ou cerca de 22,2% do Produto Interno Bruto (PIB) total do Estado. Nos últimos dez anos, a Embrapa lançou mais de 1.101 tecnologias, registrou mais de 400 cultivares e mais de 300 patentes de invenção em biotecnologia, automação, bioinsumos, solos, alimentos, nanotecnologia, sanidade vegetal e sanidade animal.

A Embrapa foi fundada em 26 de abril de 1973. A Empresa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e conta com uma rede de 43 Unidades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação e de Negócios de Base Tecnológica para o desenvolvimento da agricultura brasileira.

Ela está representada por dois Centros de Pesquisa de expressão nacional: as Unidades Descentralizadas Embrapa Gado de Leite, criada em 26 de outubro de 1974 e instalada no município de Juiz de Fora-MG, e Embrapa Milho e Sorgo, criada em 1975 e instalada em 14 de fevereiro de 1976, no município de Sete Lagoas-MG, nas dependências do antigo Instituto de Pesquisa Agropecuária do Centro-Oeste (Ipeaco), do Mapa.

Também estiveram presentes no evento as seguintes autoridades: a chefe-geral da Embrapa Gado de Leite, Elizabeth Fernandes; o superintende do Ministério da Agricultura, Éverton Ferreira; o chefe-geral da Embrapa Milho e Sorgo de Sete Lagoas, Frederico Durães; o presidente da FAPEMIG Prof. Carlos Arruda de Oliveira; 1º Secretário da ALMG e coautor do requerimento da homenagem, Deputado Antônio Carlos Arantes; Secretário de Estado Adjunto de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, João Ricardo Albanez; Superintendente de Relacionamento da FAEMG, Francisco Maurício Simões, e o Diretor de Ciência e Tecnologia do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário, Adílson Mota.

Da Redação com Câmara Municipal de Sete Lagoas