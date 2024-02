Educação de Sete Lagoas será homenageada em evento estadual pela primeira infância em Belo Horizonte

Sete Lagoas está entre os 108 municípios mineiros que aderiram à campanha estadual 50 Planos Municipais Pela Primeira Infância de Minas Gerais (Repi-MG). A solenidade que presta homenagem aos municípios participantes será realizada no dia 12 de março, terça-feira, no Centro de Convenções da CDL de Belo Horizonte. O Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI) faz parte do Plano Estadual de Educação e, consequentemente, do Plano Nacional de Educação (PNE), iniciado em 2014 e com término de seu decênio em 2024.

Imagem: Divulgação

"A campanha é uma articulação de várias organizações, como universidades e outros órgãos independentes, sem vínculo governamental, onde a mesma propõe debates sobre a primeira infância. Nossa adesão é um marco para o incentivo de implementação das políticas públicas em atendimento ao desenvolvimento da primeira infância, que compreende a faixa etária de zero a seis anos", explica a secretária municipal de Educação de Sete Lagoas, Roselene Teixeira.

Com a criação do Comitê da Primeira Infância, que será publicado em decreto até 4 de março de 2024, os municípios participantes terão direito a quatro convites para participação do coordenador/mobilizador do Comitê da Primeira Infância e de um participante do Curso de Formação da campanha 50 Planos Municipais Pela Primeira Infância de Minas Gerais. "Sete Lagoas se destaca mais uma vez, pois já possui a Portaria Nº 15.838, de 14 de novembro de 2023, que efetivou a participação do município na campanha, instituindo o comitê para elaboração do Plano Municipal Pela Primeira Infância, que se encontra em processo", explica a secretária Roselene.

Em Sete Lagoas o comitê é formado por representantes da Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Assistência Social; Secretaria Municipal de Saúde; Câmara Municipal de Sete Lagoas; Conselho Tutelar; Comunidade Escolar; Pastoral da Criança; Sociedade Civil; Conselho Municipal de Educação; Conselho Municipal de Saúde; e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). A lista completa dos municípios participantes pode ser conferida clicando aqui.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM