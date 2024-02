Confira a previsão do tempo em Sete Lagoas para essa quarta-feira (28)

Na manhã desta quarta-feira, 28, o sol brilha, porém ao longo do dia veremos um aumento das nuvens. De acordo com o Clima Tempo, esperamos pancadas de chuva durante a tarde.

Foto: Alan Junio/ SeteLagoas.com.br

As temperaturas variam entre 19°C de mínima e 34°C de máxima. Há uma probabilidade de 90% de chuva, com acumulação prevista de até 5mm. Os ventos sopram a uma velocidade de 8km/h. Quanto à umidade do ar, podemos esperar valores entre 51% e 94%.

Da Redação com Clima Tempo