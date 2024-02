Câmara Municipal de Sete Lagoas programa parceria com o TRE para facilitar acesso a serviços

Cidadãos de Sete Lagoas poderão ter mais facilidade para regularizar sua situação com a Justiça Eleitoral a partir de uma parceria entre a Câmara Municipal e o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG). A iniciativa, que ainda depende da assinatura de um Termo de Cooperação Técnica, prevê a instalação de um posto de atendimento da Justiça Eleitoral no Centro de Apoio ao Cidadão (CAC) da Câmara.

Foto: Reprodução/ Internet

No posto, os cidadãos poderão:

Requerer alistamento eleitoral;

Solicitar revisão e transferência de título eleitoral;

Emitir certidões de quitação eleitoral, de crimes eleitorais, de negativa de alistamento e outras;

Consultar e pagar multas eleitorais;

Justificar ausência em eleições.

A expectativa é que o posto de atendimento seja instalado em breve, após a assinatura do Termo de Cooperação Técnica. O presidente da Câmara Municipal, vereador Caio Valace, destaca a importância da parceria para a população de Sete Lagoas. "Posteriormente, a presença da Justiça Eleitoral vai facilitar para que o eleitor retire seu título eleitoral, bem como faça o cadastro de sua biometria, transferência e emissão da segunda via do documento", afirma.

Além da instalação do posto de atendimento, a parceria entre a Câmara Municipal e o TRE-MG também prevê a utilização das urnas eletrônicas nas eleições do Parlamento Jovem. A iniciativa visa qualificar o processo eleitoral e incentivar a participação dos jovens na política.

Para o chefe do Cartório da 263ª Zona Eleitoral de Sete Lagoas, Leandro Barbosa, a parceria com a Câmara Municipal é um passo importante para fortalecer a democracia. "A Câmara é o local ideal para a instalação de um posto de atendimento da Justiça Eleitoral, pois é um espaço público de fácil acesso para todos os cidadãos", afirma Barbosa.

Djhéssica Monteiro

Fonte: Câmara Municipal de Sete Lagoas - ASCOM