Terceira edição da Feconex consolida Arena do Jacaré como espaço para múltiplos usos

A Feira da Conexão (Feconex) 2024 está marcada para acontecer entre os dias 14 e 17 de agosto, mais uma vez, no estacionamento inferior da Arena do Jacaré. Durante quatro dias, a casa do Democrata se transforma no maior complexo de negócios de toda a região central do Estado. Mais uma vez serão cerca de 200 empresas expositoras espalhadas em mais de duas centenas de estandes confortavelmente instalados no estacionamento do estádio.

Marcelo Paiva

Para que a Arena receba os mais de 6.000m² cobertos da Feira, uma infraestrutura foi desenvolvida no local, desde a primeira edição, para que o espaço possa abrigar, também, outros tipos de eventos. Um deles foi a Corrida do Democrata que reuniu cerca de 1.000 atletas em julho do último ano.

O presidente do Democrata, Renato Paiva, explica a operação realizada para colocar o estacionamento da Arena apto a receber eventos. “O espaço dispõe de rede elétrica, de esgoto e água. Essa infraestrutura faz com que esteja pronto para receber vários tipos de eventos”. Para a Feconex, especificamente, foi usado, ainda, o estacionamento superior que ofereceu 1.000 vagas para motoristas na edição 2023.

A localização estratégica e privilegiada, aliada a versatilidade do ambiente faz com que a Arena seja opção para estruturas e públicos diversos. Para quem está em Sete Lagoas o caminho é facilitado pela Avenida prefeito Alberto Moura. Para os visitantes de Belo Horizonte e cidades vizinhas, os acessos pela BR 040 e MG 424 conferem agilidade com boa sinalização.

Para este ano, uma novidade que já foi anunciada é a ampliação do espaço destinado ao agronegócio. Importante força econômica da região, o setor vai contar com a “Praça do Agro” para ampliar as oportunidades. Por este motivo, em 2024, a Feconex passa a se chamar: Feira da Conexão entre o Agro, Indústria, Comércio e Serviços de Sete Lagoas.

O Sicoob Credisete apresenta a Feconex 2024 como patrocinador máster. A expectativa é receber um público aproximado de 20 mil pessoas durante os quatro dias. Os preparativos seguem a todo vapor e os expositores do último ano continuam com preferência na renovação dos contratos antes da venda para o público em geral. Fique ligado em nossas redes sociais (@Feconex.br) e site (Feconex.com.br) porque as conexões já começaram.

Da Redação com Marcelo Paiva