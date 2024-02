Trecho da MG-420 terá interdição de cinco dias para obras de recuperação do pavimento

Motoristas que trafegam pela rodovia MG-420, entre Pompéu e a BR-040, devem ficar atentos para desvios no trânsito a partir desta quinta-feira (29/2). A interrupção, que durará até cinco dias, é necessária para a execução de obras de substituição de um bueiro, como parte das intervenções de recuperação funcional do pavimento em andamento no trecho.

Foto: Reprodução/ Google Street View

A empresa responsável pelos serviços trabalhará em horário ampliado para minimizar os transtornos aos usuários da via.

Dois desvios foram criados:

Opção 1 (totalmente pavimentada):

De Pompéu, seguir pela MG-164 até Martinho Campos.

Na sequência, entrar na BR-352 até o entroncamento com a MG-423.

Prosseguir até Papagaios e entrar na MG-060.

Passar por Maravilhas e, no entroncamento da MG-238, seguir para Cachoeira da Prata.

No entroncamento para Inhaúma, optar pela MG-238 (direção a Belo Horizonte) ou pela AMG-0360 (direção a Brasília).

Ambos os trajetos levam à BR-040.

Opção 2 (com trecho de terra):

De Pompéu, seguir pela MG-060.

Passar pela Agropéu e seguir por 26 km em trecho não pavimentado até Papagaios.

A partir de Papagaios, seguir pela MG-060, passando por Maravilhas e Cachoeira da Prata.

No entroncamento para Inhaúma, optar pela MG-238 (direção a Belo Horizonte) ou pela AMG-0360 (direção a Brasília).

Ambos os trajetos levam à BR-040.

Placas e faixas estão instaladas para orientar os motoristas, e uma equipe de fiscalização do DER-MG estará presente para monitorar o trânsito.

A rodovia MG-420 integra um conjunto de obras do Provias na região, que inclui a MG-060 e a MGC-352, totalizando 52,4 km de extensão. As melhorias começaram em setembro de 2023 e devem durar até abril de 2024.

O Provias é o maior programa de recuperação rodoviária da última década em Minas Gerais, com o objetivo de reverter a situação precária de muitas rodovias do estado. O programa está aplicando R$ 2,5 bilhões em 124 intervenções em rodovias de todo o estado.

Os recursos do Provias são provenientes de diversas fontes, incluindo o Acordo Judicial do desastre de Brumadinho, o Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC) firmado com a Fundação Renova, convênios e emendas parlamentares, parcerias com empresas e convênios com prefeituras.

Veja abaixo as opções de desvio:

Foto: DER-MG / Divulgação

Djhéssica Monteiro com DER - MG