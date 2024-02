'Passando a Limpo' desta sexta (01) recebe a advogada Karine Araújo

A advogada Karine Araújo Ribeiro é a convidada do "Passando a Limpo" desta sexta (01), graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) e pós-graduada em Ciências Penais e Direito da Mulher, tem mais de nove anos de experiência no combate à violência contra a mulher. Ela serviu como integrante do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Mulheres de Sete Lagoas por dois anos, além de ser membro e coordenadora regional da Comissão de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher da OAB/MG desde fevereiro de 2022. Desde março do mesmo ano, ela também atua como Delegada de Prerrogativas da OAB/MG.

Karine acumula mais de dois anos como Assessora Chefe do Jurídico da Secretaria de Saúde de Sete Lagoas e atualmente ocupa o cargo de Secretária Municipal da Mulher. Com mais de 20 palestras realizadas em Minas Gerais, ela é reconhecida como palestrante e idealizadora de coletivos de apoio às mulheres em situação de vulnerabilidade, além de conferências e seminários sobre o tema. Karine é uma incentivadora da campanha de combate e prevenção ao assédio sexual na esfera pública, e sua atuação como servidora se destaca no estabelecimento de protocolos de atendimento às mulheres vítimas de violência sexual e no planejamento familiar.

Foto: Arquivo Pessoal

Passando a Limpo

O Programa, apresentado por Álvaro Vilaça e Wagner Oliveira é uma parceria entre a Rádio Eldorado e o site SeteLagoas.com.br. O Passando a Limpo vai ao ar, ao vivo, todas as sextas-feiras, a partir das 08h, com reprise aos sábados às 09h. Também pela Instagram do SeteLagoas.com.br (@setelagoas) você pode acompanhar o programa, que é transmitido ao vivo. Cada semana o programa tem um tema diferente e novos entrevistados convidados. Quem quiser participar também pode enviar mensagens de texto ou WhatsApp através do número (31) 9 9986 5732.

SeteLagoas.com.br

Da redação