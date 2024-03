Batida forte entre carro e caminhão em Sete Lagoas fere passageira e danifica veículo

Um Fiat Palio cor cinza se chocou contra um caminhão no início da tarde desta quinta (29), no cruzamento das avenidas Renato Azeredo com Secretário Divino Padrão em Sete Lagoas.

Foto: Redes Sociais / Reprodução

Informações preliminares dão conta que, com a batida, o Palio também foi arremessado contra um poste de energia elétrica. Segundo informações da equipe médica do SAMU, uma passageira de 21 anos na parte traseira do veículo apresentava dor, edema e escoriação no pé traseiro, sendo encaminhada para a UPA.

Informações sobre o estado de saúde da condutora não foram divulgadas.

*Matéria atualizada às 18:35 - 29/02/2024

Da Redação