Aula inaugural do Mexa-se Pela Vida terá ex-Tchan Sheila Mello e instrutores renomados no Boa Vista dia 8 de março

Desde que foi retomado, no último dia 15 de fevereiro, o programa Mexa-se Pela Vida tem sido um sucesso. Os 15 polos iniciais em vários bairros da cidade têm levado milhares de sete-lagoanos e sete-lagoanas e buscar uma vida mais saudável com o lema "1% todo dia", em praças, quadras e áreas de lazer da cidade.

Com patrocínio do Supermercados BH e organização da Liga Eclética Desportiva de Sete Lagoas, em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, o grande aulão inaugural do programa será no próximo dia 8 de março, a partir das 19h, no Parque Náutico do Boa Vista.

E, para marcar com chave de ouro o reinício do programa, três grandes atrações comandarão o aulão: a eterna "loira do Tchan" Sheila Mello, o renomado instrutor de dança Daniel Saboya e o "gordinho dançarino" Wallace Pulga, fenômeno das redes sociais. A entrada é gratuita e mesmo quem ainda não participa do Mexa-se Pela Vida pode participar do aulão.

"Vai ser uma festa maravilhosa porque, além da inauguração oficial do programa, é também parte das comemorações do Mês das Mulheres, em uma linda parceria com a Secretaria Municipal da Mulher. Foram 21 dias de aquecimento e agora o Mexa-se Pela Vida começa com força total na cidade. Estamos muito felizes por essa parceria com a Liga Eclética e o Supermercados BH, por meio da Lei Municipal de Incentivo ao Esporte", afirma o secretário municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Marcelo Cooperseltta.

O secretário lembra ainda que, em 2017, a aula inaugural do Mexa-se contou com a presença de outra ex-dançarina da banda É O Tchan, Scheilla Carvalho. "Desta vez a programação é ainda maior, pois além de outra dançarina do grupo, teremos também dois renomados instrutores de dança reconhecidos nacionalmente e a presença de ainda mais participantes do Mexa-se Pela Vida", reforça Marcelo Cooperseltta.

Da Redação com ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas