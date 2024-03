Nove presos fogem do Presídio de Santa Luzia; dois são capturados

Nove detentos escaparam do Presídio de Santa Luzia, na Grande BH, na tarde desta quinta-feira (29). A fuga aconteceu durante o banho de sol dos presos. Dois deles já foram recapturados.

Foto: Reprodução/ Internet

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que as forças de segurança estão mobilizadas para recapturar os sete foragidos. A Superintendência de Segurança do Depen e operadores da Inteligência estão na unidade prisional acompanhando as buscas.

As circunstâncias da fuga ainda estão sendo apuradas. A lista com os nomes e as fotos dos fugitivos será divulgada posteriormente.

Da redação

Fonte: O Tempo