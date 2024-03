As 'águas de março' chegam a Sete Lagoas e a promessa é de chuva

As águas de março, que tradicionalmente fecham o verão, podem chegar com força em Sete Lagoas nesta primeira sexta-feira do mês. A previsão do tempo indica um dia de sol com muitas nuvens e 90% de probabilidade de chuva durante a tarde e a noite.

Foto: Alan Junio/SeteLagoas.com.br/ Túlio Thales

A temperatura mínima para o dia é de 21°C, com ligeira tendência de declínio. Já a máxima deve chegar a 31°C, também em queda. A umidade do ar varia entre 60% e 100%, com máxima à noite.

A manhã terá muitas nuvens com chuva isolada. A partir da tarde, a intensidade das precipitações aumentam, em pancadas isoladas. A noite segue com muitas nuvens com possibilidade de chuvas.

Da redação

Fonte: INMET