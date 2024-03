Passando a Limpo: as políticas públicas para as mulheres em Sete Lagoas com Karine Araújo

Iniciando o mês marcado pelo reforço à luta pelos direitos das mulheres, o Passando a Limpo recebeu nesta sexta (01/03) a advogada Karine Araújo, Secretária Municipal da Mulher de Sete Lagoas.

Álvaro Vilaça, Karine Araújo e Wagner Oliveira. Foto: Alan Junio.

Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) e pós-graduada em Ciências Penais e Direito da Mulher, Karine Araújo tem mais de nove anos de experiência no combate à violência contra a mulher. Ela serviu como integrante do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Mulheres de Sete Lagoas por dois anos, além de ser membro e coordenadora regional da Comissão de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher da OAB/MG desde fevereiro de 2022. Desde março do mesmo ano, ela também atua como Delegada de Prerrogativas da OAB/MG.

Karine começou o programa explicando que a Secretaria da Mulher objetiva criar políticas públicas voltadas ao público feminino e trabalhar pela igualdade de gênero.

Outro assunto debatido durante o programa foi a divisão de tarefas domésticas por um casal. Segundo Karine, a cultura de fazer essa divisão vai aos poucos criando corpo na sociedade, principalmente quando os casais têm filhos.

Além disso, o cuidado com as crianças envolve também questões delicadas nos casos de separação dos pais. Karine Araújo pontuou orientações sobre a guarda compartilhada e pagamento de pensões, além das sanções em caso de descumprimento.

A violência contra a mulher também é algo a ser combatido pela Secretaria. Karine destacou as ações desenvolvidas pela pasta e apresentou detalhes do funcionamento sobre a casa de abrigo às vítimas de violência a ser implantada em Sete Lagoas.

A secretária aproveitou para divulgar os canais de contato da Secretaria da Mulher: telefone (31) 3157 6611, localizada na Avenida Cel. Altino França (orla da Lagoa Paulino), nº 312, 5º andar e também o Instagram @mulhersetelagoas.

Reveja o programa na íntegra:

Da Redação, Vinícius Oliveira