Previsão do tempo para Sete Lagoas: fim de semana com muita chuva e temperaturas amenas

O fim de semana em Sete Lagoas será marcado por chuvas intensas. De acordo com a previsão do tempo, tanto sábado quanto domingo apresentarão céu com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite.

Foto: Arquivo/ SeteLagoas.com.br

No sábado, a temperatura mínima será de 21°C e a máxima de 31°C, com umidade variando entre 50% e 95%. Durante a manhã, prevê-se muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas e ventos fracos soprando do sudeste ao sul. À tarde e à noite, as chuvas podem ser mais intensas, acompanhadas por trovoadas isoladas, e os ventos devem permanecer fracos, mudando para sudoeste-sul e leste-sudeste, respectivamente. As chances de chuva são estimadas em 67%.

Já no domingo, as condições se mantêm semelhantes, com temperaturas variando entre 19°C e 30°C e umidade entre 50% e 90%. Durante a manhã, o céu estará encoberto, com ventos fracos soprando do leste-sudeste. À tarde, prevê-se céu nublado, com ventos fracos na mesma direção. Durante a noite, o céu permanecerá encoberto, com ventos fracos mudando para leste-nordeste. As chances de chuva são ainda maiores, alcançando 90%.

