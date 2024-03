EXCLUSIVO: Piloto de parapente se recupera após queda com adolescente em Sete Lagoas

Está previsto para receber alta do Hospital Municipal neste sábado (2) o piloto de parapente Sérgio Costa (55 anos), que sofreu um acidente em um voo na Serra Santa Helena, no último dia 24 de fevereiro. Com ele estava acompanhado a adolescente Dafiny Soares (13 anos), que já havia se envolvido em outro acidente com parapente no dia 11 do mesmo mês.

Foto: Reprodução/ Internet

A informação da alta é do irmão de Sérgio, Rogério, que foi procurado pela reportagem do SeteLagoas.com.br. O piloto caiu de uma altura baixa, e que por uma ação instintiva, a adolescente foi protegida no momento do acidente, tendo caído por sobre ele. Como resultado, Sérgio fraturou algumas costelas, mas sem gravidade.

O local do acidente era de fácil acesso, o que possibilitou o socorro imediato das vítimas. Dafiny se queixava de dores na região da clavícula, enquanto Sérgio sentia dores no peito. Ambos foram imobilizados e levados ao Hospital Municipal. A adolescente teve alta no mesmo dia, enquanto o piloto permaneceu internado.

Experiência

Sérgio Costa tem mais de 30 anos de experiência com a prática do parapente - como relatado por Rogério, o irmão já voou em vários pontos do país. No ano passado, o piloto teve um incidente enquanto voava, mas sem nenhuma gravidade. A queda, para os familiares e para colegas do parapente, foi uma surpresa.

Amizade e tentativa de ajudar após trauma

Sérgio era amigo de infância de Gilberto, o piloto que faleceu durante um voo com Dafiny no dia 11 de fevereiro. A mãe da adolescente, Karine Soares, relatou para a Rádio Itatiaia que, após o trágico acidente, Sérgio se ofereceu para proporcionar uma nova experiência no parapente à Dafiny, com o objetivo de ajudá-la a superar o trauma.

Djhéssica Monteiro, com colaboração de Filipe Felizardo