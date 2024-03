Sete Lagoas terá quinta (07) chuvosa, com máxima de 29°C

A quinta-feira em Sete Lagoas será marcada por tempo instável, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante todo o dia. A probabilidade de chuva é de 90%, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Foto: Reprodução/Internet

A temperatura mínima será de 21°C, com tendência estável. Já a máxima poderá chegar aos 29°C, também com tendência estável. A umidade do ar oscilará entre 70% e 100%.

Chuva sem trégua nos próximos dias

O Inmet prevê que a chuva continuará nos próximos dias em Sete Lagoas. Os dias devem amanhecer com sol, mas o cenário pode mudar rapidamente, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A média de chuva para o mês de março em Sete Lagoas é de 156 mm. Até esta quinta (07), já choveu 121 mm na cidade, o que representa 78% da média normal para o mês.

Confira a previsão do tempo para os próximos dias:

Sexta-feira: Máxima de 30°C, mínima de 20°C, com 80% de chance de chuva.

Máxima de 30°C, mínima de 20°C, com 80% de chance de chuva. Sábado: Máxima de 30°C, mínima de 21°C, com 67% de chance de chuva.

Máxima de 30°C, mínima de 21°C, com 67% de chance de chuva. Domingo: Máxima de 29°C, mínima de 21°C, com 90% de chance de chuva.

Máxima de 29°C, mínima de 21°C, com 90% de chance de chuva. Segunda-feira: Máxima de 29°C, mínima de 22°C, com 90% de chance de chuva.

Lembre-se: As informações acima são apenas previsões. O tempo pode mudar rapidamente.

Da redação

Fontes: Inmet e CPTEC