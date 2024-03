'Passando a Limpo' desta sexta (08) recebe a analista do Sebrae Minas Samira Melo

No episódio do programa "Passando a Limpo" desta sexta-feira (08), teremos a presença da renomada analista técnica Samira Melo. Graduada em Administração pela UFMG e com MBA em Gestão de Negócios e Tecnologia para Negócios pela PUC-RS, Samira possui uma vasta experiência profissional. Desde 2012, ela vem contribuindo para o Sebrae Minas em diversas áreas, destacando-se em empreendedorismo, gestão de projetos e inovação.

Foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal

Passando a Limpo

O Programa, apresentado por Álvaro Vilaça e Wagner Oliveira é uma parceria entre a Rádio Eldorado e o site SeteLagoas.com.br. O Passando a Limpo vai ao ar, ao vivo, todas as sextas-feiras, a partir das 08h, com reprise aos sábados às 09h. Também pela Instagram do SeteLagoas.com.br (@setelagoas) você pode acompanhar o programa, que é transmitido ao vivo. Cada semana o programa tem um tema diferente e novos entrevistados convidados. Quem quiser participar também pode enviar mensagens de texto ou WhatsApp através do número (31) 9 9986 5732.

