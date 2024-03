Sete Lagoas registra um dos maiores volumes de chuva no Brasil nas última 24h

Sete Lagoas figura entre as cidades que mais registraram chuvas nas últimas 24 horas em todo o Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A medição, realizada até às 8h desta quinta-feira (7/3), coloca Sete Lagoas na sexta posição no ranking nacional, com 48,4 mm de precipitação.

Foto: Setelagoas.com.br

O destaque mineiro fica por conta de Divinópolis, que ocupa o segundo lugar com 101,6 mm de chuva. Ibirité completa o pódio mineiro com 49,2 mm, ocupando a quinta posição.

Maiores volumes de chuva nas últimas 24h:

Paraty (RJ): 134,4 mm

Divinópolis (MG): 101,6 mm

Bertioga (SP): 84,4 mm

Arraial do Cabo (RJ): 52,4 mm

Ibirité (MG): 49,2 mm

Sete Lagoas (MG): 48,4 mm

Em Sete Lagoas, a média de chuva para o mês de março é de 156 mm. Até esta quinta-feira (07), já choveu 121 mm, o que representa 78% da média normal.

Mais chuva a caminho e alerta da Defesa Civil:

A previsão do tempo indica que a chuva não dará trégua nos próximos dias. A Defesa Civil de Sete Lagoas emitiu um alerta de chuvas intensas para esta quinta-feira (7/3). O aviso do Inmet, válido até às 10h de sexta-feira (8/3), prevê precipitação entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h).

Recomendações:

Evite abrigar-se debaixo de árvores em caso de rajadas de vento.

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante a chuva.

A Defesa Civil de Sete Lagoas pede a atenção da população para os riscos de inundações e quedas de árvores. Ligue para os números 153 ou 193.

Da redação