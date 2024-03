Sete Lagoas: Castramóvel volta ao bairro Montreal com castrações gratuitas de cães e gatos em março

A Prefeitura de Sete Lagoas segue com a castração gratuita de cães e gatos, desta vez, novamente na região do bairro Montreal, nos dias 12, 13, 19, 20, 26 e 27 de março, terças e quartas-feiras, no Cramam Municipal (R. das Dálias, 483 - Montreal), de 08h às 16h, seguindo cronograma iniciado em julho de 2021 e que já realizou mais de nove mil cirurgias por meio do Castramóvel e do Bloco Cirúrgico do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

Foto: Divulgação

Durante os seis dias o Castramóvel irá atender a famílias de baixa renda do Montreal e bairros adjacentes. Portanto, é preciso apresentar, além de documento de identidade e comprovante de endereço. São entregues 30 senhas por dia. É preciso chegar cedo para garantir sua senha. "Ministramos uma palestra explicativa sobre o processo, os cuidados pós cirúrgicos e medicamentos recomendados. Os animais são triados e uma rápida avaliação clínica é realizada. Em seguida, são sedados, anestesiados e então ocorre a castração, que tem a duração de aproximadamente 15 minutos", explica a coordenadora do CCZ, Patrícia Silveira.

Lembrando que não passam pela triagem as cadelas com mais de 30kg ou que estejam no cio, além de fêmeas gestantes e cadelas muito obesas. Após a cirurgia, o animal fêmea deve sair do local com uma roupa cirúrgica vestida sobre o curativo para preservar os pontos. E os machos com colar Elizabetano. A retirada dos pontos cirúrgicos é feita após 15 dias, no próprio Castramóvel. Moradores de outros bairros devem realizar o cadastro no site da Prefeitura, disponível todo dia 15, a partir das 8h, NO LINK.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM