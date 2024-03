Hospital N. Sra. das Graças: 144 anos de dedicação e cuidado para Sete Lagoas e região

O Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) celebra hoje 144 anos de história marcada por um compromisso inabalável com a excelência no cuidado com a saúde da comunidade de Sete Lagoas e região. Fundado em 07 de março de 1880 pela Irmandade de Nossa Senhora das Graças (INSG), o HNSG se tornou referência em atendimento humanizado e de alta qualidade, sem distinção ou preconceito.

Foto: Alan Junio/SeteLagoas.com.br

Ao longo de quase um século e meio de história, o HNSG enfrentou desafios e superou obstáculos, sempre mantendo firme o seu compromisso com a missão de oferecer saúde de qualidade à população. A história da instituição é escrita pela dedicação de colaboradores, médicos, enfermeiros, técnicos, apoiadores e beneméritos, todos unidos em prol de um objetivo comum: o bem-estar da comunidade.

Nova identidade visual para um novo tempo

Para celebrar este marco histórico e olhar para o futuro com otimismo, o HNSG apresenta sua nova identidade visual. A marca renovada reflete os valores de tradição, compromisso, cuidado, humanização e inovação que norteiam a atuação da instituição.

A nova identidade visual do HNSG é composta por elementos que representam a solidez da história da instituição, a constante busca por inovação, desenvolvimento e aperfeiçoamento, a importância da colaboração e da cooperação entre diferentes áreas e a transparência em todas as ações, que também reflete o compromisso do HNSG com a gestão transparente e responsável. A instituição está comprometida com a expansão de seus serviços e com a busca contínua pela excelência, sempre com foco na qualidade do atendimento à população.

O cuidado humanizado e a conexão com o paciente são pilares fundamentais da nova identidade visual do HNSG. A marca destaca a importância da escuta atenta, da empatia e da construção de um relacionamento de confiança entre pacientes e profissionais de saúde.

Djhéssica Monteiro com HNSG - ASCOM