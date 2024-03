Eventos para elas: Prefeitura dedica ações em comemoração ao 8 de Março em Sete Lagoas

Eventos em comemoração pelo Dia Internacional da Mulher marcaram esta quinta-feira (7) em Sete Lagoas. A Prefeitura Municipal realizou, tanto para servidoras públicas, quanto para moradoras do bairro Jardim dos Pequis, encontros para a sua valorização - na sexta (8), mas atrações serão promovidas.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas / reprodução

Na manhã, as servidoras municipais tiveram uma agenda especial que contou com palestras e atividades no salão de festa do Bela Vista, no centro da cidade. Uma programação coordenada pela Secretaria Municipal da Mulher contou com palestras e uma apresentação de defesa pessoal com o instrutor Tiago Máximo e sua equipe. “Um encontro de agradecimento por todo trabalho prestado por essas mulheres para a cidade”, definiu Karine Araújo, secretária municipal da Mulher.

O encontro contou com o apoio das seguintes secretarias municipais: Educação, Assistência Social, Cultura e Governo. O prefeito Duílio de Castor esteve presente e fez agradecimentos e destacou ações da administração que garantem maior espaço para as mulheres na sociedade. “Garantimos mais espaço para o Conselho Municipal das Mulheres, implantamos uma abrangente lei contra todos os tipos de assédio no trabalho, criamos a Secretaria Municipal da Mulher e vamos inaugurar a Casa de Acolhimento. Um conjunto de ações que representa bem como nossa gestão valoriza as mulheres”, comentou Duílio de Castro.

Já pela tarde, foi a vez de moradoras do bairro Jardim dos Pequis participaram do evento “Liberta Por Elas”, no auditório do Centro de Esporte Unificados (CEU). Uma programação coordenada pela Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo em parceria com a Secretaria Municipal da Mulher e apoio da empresa Sodécia, Sebrae e Sesc. “Um momento de acolhimento, informação, valorização, inclusão e troca de experiências”, definiu Karine Araújo.

Celebrações no 8 de março

A Prefeitura de Sete Lagoas está com programação envolvendo várias secretarias municipais. Os destaques serão a inauguração da sede da Secretaria Municipal de Mulher (rua Major Castanheira, 194, Centro) e um evento especial que promete lotar o Parque Náutico da Boa Vista.

Veja a programação:

08h às 10h – Café com Elas

Roda de Conversas em confraternização ao Dia Internacional da Mulher com Elis Cristina (Secretária Adjunta da Secretaria da Mulher de Sete Lagoas) e Rosemeire Gonçalves (Assessora da Secretaria da Mulher de Sete Lagoas).

Evento realizado pela Associação Comunitária do Bairro Cidade de Deus (ASCOMCIDECDD) com apoio da Secretaria Municipal da Mulher e parceria com Faculdade Santo Agostinho FASASETE.

Local: Av. Três, nº. 558, Cidade de Deus

08h10 às 10h15 – Roda de Conversas “Mulheres Fantásticas”

Evento organizado pela Tecnosulfur com apoio da Secretaria Municipal da Mulher.

Participação da Dra. Karine Araújo (Secretária Municipal da Mulher de Sete Lagoas) palestrando sobre "Empoderamento Feminino – Mulheres ocupando espaços de decisão".

Local: Rua Primeiro de Junho, nº. 2000, Vale das Palmeiras

18h às 20h – Aulão inaugural do Mexa-se Pela Vida em comemoração ao Dia Internacional da Mulher com a participação de Daniel Saboya, Sheila Mello e Pulga.

Realização da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Turismo, com apoio da Secretaria Municipal da Mulher

Local: Palco do Parque Náutico do Boa Vista

Da redação com Prefeitura de Sete Lagoas